Dois às 10 - Pequena convidada conquista Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Carminho, filha de Mara, encantou a todos com a sua espontaneidade e carisma. A menina, de forma adorável, contou a história do seu papagaio Tommy e arrancou sorrisos.

Sílvia partilha a sua história de vida marcada pela Síndrome de Turner e paralisia cerebral. Nascida prematura, Sílvia enfrenta desafios de mobilidade, mas não se deixa abater. Com baixa estatura e infertilidade, características da síndrome, Sílvia cresceu com a consciência da sua diferença. Apesar dos obstáculos, teve uma infância feliz e rodeada de amigos. Na adolescência, sentiu-se um pouco à parte devido às mudanças nas interações sociais. A vida adulta trouxe autonomia, mas também novos desafios, como o preconceito em entrevistas de trabalho. Sílvia luta diariamente pela aceitação e inclusão.

Camila expressou o seu desejo de que a sua filha Caetana, que sofre de uma doença rara, pudesse ter uma vida normal como as outras crianças. A mãe de Caetana partilhou o sofrimento de não a ouvir chamar «mãe» e a dificuldade em lidar com a incerteza do futuro. Camila e o seu marido mostraram-se determinados em procurar as melhores soluções para a sua filha, e sonham que um dia ela possa ter uma vida plena e feliz.

Petra Spínola, grávida de gémeos, enfrenta uma gravidez de risco devido a um diagnóstico de cordão umbilical velamentoso numa das meninas. Esta condição exige cuidados redobrados e repouso absoluto. Petra partilhou a sua experiência e os desafios que tem enfrentado, mostrando-se positiva e esperançosa pela chegada dos seus bebés. A apresentadora, Cristina Ferreira, demonstrou apoio e carinho, desejando tudo de bom para esta nova fase da vida de Petra.

