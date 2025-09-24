Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dois às 10 - Petra Spínola apresenta as filhas gémeas

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Petra Spínola apresenta as filhas gémeas - TVI

No Dois às 10, Cristina Ferreira recebeu os Excesso, que regressam aos palcos 25 anos depois e recordaram o sucesso “Não Sei Viver Sem Ti”.

O programa contou ainda com a mãe de Carina, concorrente do Secret Story 9, para falar do segredo insólito revelado na última gala. Houve também espaço para um debate sobre brinquedos sexuais, conduzido pela psicóloga Susana Dias Ramos, que desmistificou tabus e deu conselhos úteis.

Outra convidada foi Manuela, que partilhou a sua transformação de vida após superar o consumo de drogas, emocionando todos em estúdio.

O programa relembrou ainda momentos icónicos do Secret Story 3 com Petra Spínola e Alexandra Ferreira.

Por fim, Cristina ouviu a história de Mariana, que perdeu a mãe Augusta para o cancro.

Dois às 10 - Petra Spínola apresenta as filhas gémeas

Dois às 10
Hoje às 09:50
