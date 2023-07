Dois às 10 - Pollyanna de Casamento Marcado foi diagnosticada com um tumor

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã a celebrar os avós. Primeiro, recebemos o ator Santiago André e a sua avó "Zezinha". Depois, recebemos também Helena, a sua filha Helena e a neta Madalena, do negócio familiar de catering "A Vó Manda". Ilda Viegas, uma "avó moderna" revela-nos o porquê de ter feito a sua primeira tatuagem aos 82 anos para homenagear um filho que perdeu. A médica e influencer Débora Monteiro apresenta-nos a avó Maria de Jesus e fala-nos da relação especial que as duas têm. Terminamos a primeira parte ao som de "Projecto com Voz", um grupo de avós que canta rock e pop português. Na segunda parte, Pollyanna, concorrente de "Casamento Marcado" fala-nos do diagnóstico que recebeu de um tumor no ovário. Terminamos a segunda parte com a história do «milagre» de Suse, que perdeu os sentidos e a pulsação, esteve em coma induzido e conseguiu sobreviver e recuperar todas as sua faculdades. Na terceira para, os nosso comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».