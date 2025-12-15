Dois às 10 - Primeira entrevista de Ana após ser expulsa do Secret Story

Hoje às 09:50

No Dois às 10 desta manhã, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentaram todos os momentos marcantes da gala de ontem do “Secret Story”, com análise às estratégias e reações dos concorrentes. O programa deu ainda destaque a uma história inspiradora de pai e filhos que partilham a paixão pelos livros e trabalham juntos. Houve espaço para a música, com Mariana a apresentar o seu primeiro tema original. E um dos momentos mais aguardados foi a primeira entrevista de Ana, após a sua expulsão do reality show, onde falou sem filtros sobre a sua experiência na casa.