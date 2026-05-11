Dois às 10 - Primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, comentou-se tudo sobre a última gala do “Secret Story – Desafio Final”. O programa analisou os momentos mais marcantes e as emoções vividas na casa. Ariana, a quarta expulsa do reality show, esteve em estúdio para falar sobre a sua experiência. A música ficou a cargo de Cuca Roseta, que apresentou um novo fado. Conhecemos o testemunho de Cláudia, mãe de gémeos com paralisia cerebral.