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Dois às 10 - Primeira entrevista de Daniela após expulsão do Secret Story - Desafio Final

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Primeira entrevista de Daniela após expulsão do Secret Story - Desafio Final - TVI
 

No “Dois às 10” desta manhã, comentou-se tudo sobre a última gala do “Secret Story – Desafio Final”. Na cozinha, Grace preparou patasnicas de bacalhau com arroz de feijão à moda do Minho. O programa recebeu os dois concorrentes que abandonaram o reality show na gala de ontem. Daniela, a quinta expulsa, esteve em estúdio para falar sobre a sua experiência. E recebeu também Ricardo João, o sexto expulso do “Secret Story – Desafio Final”.
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