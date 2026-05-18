Dois às 10 - Primeira entrevista de Daniela após expulsão do Secret Story - Desafio Final

No “Dois às 10” desta manhã, comentou-se tudo sobre a última gala do “Secret Story – Desafio Final”. Na cozinha, Grace preparou patasnicas de bacalhau com arroz de feijão à moda do Minho. O programa recebeu os dois concorrentes que abandonaram o reality show na gala de ontem. Daniela, a quinta expulsa, esteve em estúdio para falar sobre a sua experiência. E recebeu também Ricardo João, o sexto expulso do “Secret Story – Desafio Final”.