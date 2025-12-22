No “Dois às 10”, o painel de comentadores analisou ao detalhe a gala de ontem do “Secret Story”, marcada pela expulsão de Fábio.
Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentaram os momentos mais polémicos da noite.
Na cozinha, foram partilhados truques para preparar o tradicional farrapo velho de Natal.
O programa contou ainda com a primeira entrevista de Fábio após a saída da casa.
Dois às 10 - Primeira entrevista de Fábio após ser expulso do «Secret Story»
Hoje às 09:50
