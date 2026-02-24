Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” recebeu João Paulo Rodrigues para uma conversa sobre os vários papéis que assume na televisão e fora dela.

O programa revelou ainda que Sara e Moisés, de “O Triângulo”, estão à espera de bebé.

Ana surpreendeu ao contar que trocou a Medicina Nuclear pela cozinha, mudando radicalmente de vida.

Foi também recordado o ataque ao Centro Ismaili, em Lisboa, com o testemunho de Mariana, uma das vítimas.

A emissão contou ainda com a presença de Filipe Delgado, terceiro classificado da “1ª Companhia”.