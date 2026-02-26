Dois às 10 - Primeira entrevista de Joana D'Arc após a «1.ª Companhia»

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” arrancou com as últimas novidades do mundo dos famosos, comentadas em estúdio.



Nuno Janeiro, sexto classificado da “1ª Companhia”, esteve presente para falar da experiência no programa. Joana D’Arc, quinta classificada do mesmo formato, também marcou presença e reagiu ao percurso na competição.



O programa recebeu ainda Ana Abrunhosa, revelando o lado mais pessoal da mulher para lá da Câmara Municipal de Coimbra.