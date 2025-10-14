Dois às 10 - Primeira entrevista de Lídia após ser expulsa do Secret Story

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», a manhã foi marcada pela análise das últimas novidades do «Secret Story 9», com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim a comentarem as polémicas e emoções vividas na casa.





O programa contou ainda com a presença de Sofia Aparício, que relatou a experiência dramática na missão humanitária a Gaza, onde acabou detida pelo exército israelita.



Também Lídia, recentemente expulsa do reality show, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, revelando detalhes surpreendentes sobre a sua ligação a Dylan antes da entrada na Casa dos Segredos.