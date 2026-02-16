Dois às 10 - Primeira entrevista de Manuel Melo após sair da «1.ª Companhia»

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” começou com a análise completa da oitava gala da “1ª Companhia”, com os comentadores a destacarem os momentos mais marcantes da noite.



Manuel Melo, o sétimo recruta expulso, esteve em estúdio para reagir à saída e falar da experiência no programa.



A manhã contou ainda com a presença de Saúl, que se juntou à equipa para um animado pequeno-almoço.



O programa apresentou ainda a impressionante história de António, que nasceu com uma malformação facial e protagonizou uma transformação incrível.