Hoje às 09:50

O ChatGPT diz: No **«Dois às 10»**, a manhã foi marcada por emoção, análise e testemunhos inspiradores. O programa fez a **análise completa da 8.ª gala do “Secret Story 9”**, com **Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins** a comentarem os momentos mais marcantes e as discussões da noite. A convidada **Carla**, conhecida do «Querido Mudei a Casa», partilhou a sua **história de superação** após ter vencido uma dura batalha contra o cancro, sempre motivada pela filha, Constança. Também **Mariana**, a sétima expulsa do «Secret Story 9», esteve em estúdio para falar sobre a sua saída, os desafios dentro da casa e as lições que leva desta experiência.