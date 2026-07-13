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Dois às 10 - Primeira entrevista de Mariana Salgueiro após expulsão do Big Brother Verão

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Primeira entrevista de Mariana Salgueiro após expulsão do Big Brother Verão - TVI

O Dois às 10 começou a manhã com a análise de todos os momentos marcantes da última gala do Big Brother Verão. O Padre Ricardo Esteves revelou as suas mais recentes novidades, enquanto Os Relíquia interpretaram o tema da novela A Madrasta. O programa recebeu ainda Mariana Salgueiro, terceira expulsa do Big Brother Verão, que fez um balanço da sua participação. Houve também espaço para conhecer a inspiradora história de Carmo, que aos 16 anos procurou uma vida melhor e hoje é uma empresária de sucesso. Uma emissão marcada pela atualidade, música e histórias de superação.
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