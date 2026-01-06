Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa após o quarto lugar no Secret Story

No Dois às 10 desta manhã, Joana de Verona, João Jesus e Ana Guiomar estiveram em estúdio para comentar a estreia da nova novela da noite, Amor à Prova, partilhando expectativas e bastidores do projeto. Afonso Dubraz animou o programa ao apresentar e cantar o seu novo tema em direto.
Houve ainda espaço para a atualidade política, com a presença de Jorge Pinto, candidato à Presidência da República, que falou sobre as suas propostas.
Um dos momentos mais aguardados foi a primeira entrevista de Marisa após a sua participação no Secret Story.