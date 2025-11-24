Ganhe 5000€ em cartão!
Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa Susana após ser expulsa do «Secret Story»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Primeira entrevista de Marisa Susana após ser expulsa do «Secret Story» - TVI

No Dois às 10, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins analisaram ao detalhe a 11.ª gala do Secret Story 9, comentando estratégias, tensões e desempenhos dos concorrentes. O programa recebeu ainda Benedita Pereira, que falou da fase mais intensa da sua carreira, sendo protagonista da novela Terra Forte e parte do elenco da nova série da TVI, Ninguém Como Tu. Houve também espaço para celebrar os 20 anos de Morangos com Açúcar, com o projeto especial Cantar Morangos. Já Marisa Susana, a 9.ª expulsa do Secret Story 9, esteve em estúdio, partilhando as primeiras emoções fora da casa, os desafios que viveu e os momentos que mais a marcaram no reality show.

