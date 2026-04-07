Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Dois às 10 - Primeira entrevista de Norberto após ser expulso do Secret Story

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Primeira entrevista de Norberto após ser expulso do Secret Story - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, Manuel Marques e Jorge Mourato estiveram à conversa num pequeno-almoço animado.
Na cozinha, a chef Justa Nobre ensinou uma receita ideal para aproveitar sobras de borrego.
O programa destacou ainda histórias de dedicação e família.
Conhecemos David, que faz tudo para garantir uma vida feliz à avó Manuela.
Houve também espaço para o universo dos reality shows.
Norberto, o nono expulso do “Secret Story”, marcou presença e falou sobre a sua experiência.

Mais Vistos

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Secret Story
Há 3h e 7min
1

Filipe Augusto e Ariana Miranda

Secret Story
Há 3h e 22min
2
02:05

Após noite a sós com Diogo, Ariana é confrontada: «Como foi a noite no quarto?» e a resposta é surpreendente

Secret Story
Hoje às 13:24
3

José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»

Novelas
Ontem às 16:26
4

Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Festa é Festa
17 abr 2023, 10:24
5
03:27

Eva faz pedido especial a Tiago, com direito a olhinhos e voz fofinha

Secret Story
Hoje às 01:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Como está a relação com Catarina? Norberto faz revelação sobre o que aconteceu após a sua saída

Secret Story
Há 1h e 59min

Após atitude polémica, Cláudio Ramos confronta Norberto: «Pediste-lhe desculpa?»

Dois às 10
Hoje às 12:36

«E depois o vazio, mas de coração cheio»: Benedita Pereira despede-se de «Terra Forte» com emoção

Novelas
Há 3h e 33min

Assim era Eva em criança: veja uma foto inédita da concorrente do "Secret Story 10"

Dois às 10
Há 2h e 24min

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

Secret Story
Há 3h e 7min

«É um compromisso que assumi»: Fernanda Serrano revela mudança de vida e impressiona

Novelas
Há 3h e 24min

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 7 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:05

Alerta botão dos segredos. Sara está confiante que o segredo de Ariana é...

Secret Story
Há 2h e 54min

Secret Story - Especial - 6 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Inédito: Jéssica e Tiago descobrem pista crucial e fazem de tudo para que ninguém repare

Secret Story
Há 2h e 20min

Após noite a sós com Diogo, Ariana é confrontada: «Como foi a noite no quarto?» e a resposta é surpreendente

Secret Story
Hoje às 13:24

Ricardo João «encosta» Diogo à parede: «A tua relação com a Ariana é estratégia ou lealdade?»

Secret Story
Há 1h e 35min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Os ricos também choram - Veja o episódio aqui

Os ricos também choram
Há 57 min

TVI - Em cima da hora - 7 de abril de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

Tinha 7 anos quando o padrasto matou a mãe. 10 anos depois, encontrou

Dois às 10
Hoje às 13:10

TVI Jornal - 7 de abril de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Cristina Ferreira anuncia que as imagens da última polémica de Diogo e Eva vão ser mostradas à Casa: "A palavra que fica na cabeça da Eva é 'sustentar' "

Dois às 10
Hoje às 12:14

Norberto explica publicação polémica nas redes sociais antes da gala do “Secret Story 10”

Dois às 10
Hoje às 11:59
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Novelas
5 abr, 10:18

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Novelas
5 abr, 11:57

«Tão feliz»: Aos 99 anos, Ruy de Carvalho vive um verdadeiro dia sonho que nunca irá esquecer

Novelas
Ontem às 16:12

José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»

Novelas
Ontem às 16:26

Apaixonaram-se nas gravações de uma novela. Vários anos depois, esperam o segundo filho

Novelas
Ontem às 17:02

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

Novelas
5 abr, 16:24