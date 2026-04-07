No “Dois às 10” desta manhã, Manuel Marques e Jorge Mourato estiveram à conversa num pequeno-almoço animado.
Na cozinha, a chef Justa Nobre ensinou uma receita ideal para aproveitar sobras de borrego.
O programa destacou ainda histórias de dedicação e família.
Conhecemos David, que faz tudo para garantir uma vida feliz à avó Manuela.
Houve também espaço para o universo dos reality shows.
Norberto, o nono expulso do “Secret Story”, marcou presença e falou sobre a sua experiência.
Dois às 10 - Primeira entrevista de Norberto após ser expulso do Secret Story
Hoje às 09:50
No “Dois às 10” desta manhã, Manuel Marques e Jorge Mourato estiveram à conversa num pequeno-almoço animado.