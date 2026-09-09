Dois às 10 - Primeira entrevista de Nuno após terceiro lugar no Big Brother Verão

Hoje às 09:50

O programa dá várias dicas para organizar um aniversário de sonho, desde a decoração à mesa e ao bolo. Élvio Santiago, Katya e Vânia Carvalho animam a manhã com a sua música. Mãe e filha preparam ainda um bolo especial para celebrar a data. Joka Kasquinha revela os looks ideais para usar num dia de aniversário. A emissão recebe também alguém que não gosta de celebrar o dia em que nasceu e Nuno, o terceiro classificado do “Big Brother Verão”.