Dois às 10 - Primeira entrevista de Raquel após ser expulsa do «Secret Story»

Hoje às 09:50

A manhã no “Dois às 10” foi dedicada à análise da 9.ª gala do “Secret Story 9”, com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins a comentarem os momentos mais intensos e surpreendentes da noite. O programa recebeu ainda Raquel, a oitava expulsa do reality show, que falou sobre a sua experiência, emoções e aprendizagens dentro da casa. Houve também espaço para o amor com a história invulgar de Céline e Carlos, um casal que se conheceu após um acidente insólito nas escadas monumentais de Coimbra — um encontro improvável que acabou em casamento. Uma emissão marcada por emoção, humor e histórias inspiradoras.