Dois às 10 - Primeira entrevista de Rodrigo Castelhano após ser expulso da «1.ª Companhia»

Hoje às 09:50

No Dois às 10 desta manhã, o programa começou com comentários à quinta gala da 1.ª Companhia.

Laura Mostardinha e Raul Minh’Alma estiveram em estúdio para o pequeno-almoço e falaram da vida a dois. O casal revelou detalhes do futuro bebé, que está previsto nascer na véspera do aniversário de Raul.

Houve ainda espaço para abordar momentos marcantes do reality show da TVI. Rodrigo Castelhano, o quarto recruta expulso da 1.ª Companhia, foi recebido no programa.

A manhã contou também com um testemunho forte: a história de Francisco, diagnosticado com um cancro cerebral raro.