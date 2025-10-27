Dois às 10 - Primeira entrevista de Rui após ser expulso do «Secret Story»

Hoje às 09:58

O “Dois às 10” desta segunda-feira fez a análise completa da 7.ª gala do “Secret Story 9”, com os habituais comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que revisitaram as discussões e surpresas da noite. O programa contou ainda com a presença do psiquiatra Henrique Prata Ribeiro, que desmistificou ideias erradas sobre o sono e explicou como melhorar o descanso. Entre emoção e reflexão, Leonel, bombeiro da Covilhã, relatou o dia trágico em que perdeu colegas num incêndio no Fundão, partilhando a luta pela recuperação emocional. Já Rui, o sexto expulso do “Secret Story 9”, esteve em estúdio para comentar a sua saída e recordar os momentos mais marcantes dentro da casa. Foi uma manhã de televisão marcada por histórias fortes, conselhos úteis e emoção em direto.