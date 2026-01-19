Dois às 10 - Primeira entrevista de Soraia Carrega após ser expulsa da «1.ª Companhia»

No “Dois às 10”, os comentadores Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins analisaram a gala da 1.ª Companhia, marcada pela expulsão de Soraia Carrega, que deixou os recrutas em choque.

O programa abordou ainda a Candida auris, um fungo potencialmente mortal que está a preocupar as autoridades de saúde, explicando riscos, formas de contágio e prevenção.

Soraia Carrega esteve em estúdio e falou pela primeira vez após a saída, refletindo sobre o seu percurso, a votação de 19% e a experiência na base.

Houve também espaço para a história comovente da pequena Lara, cuja vida mudou após uma convulsão e duas paragens cardiorrespiratórias. Diagnosticada com paralisia cerebral, a criança vive hoje dependente de cuidados permanentes.

