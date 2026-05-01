Dois às 10 - Primeira entrevista de Tiago após ser expulso do Secret Story

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, Miguel Azevedo apresentou uma nova canção.

O programa recebeu Diana Dora, a segunda expulsa do “Secret Story – Desafio Final”.

Houve ainda uma antecipação do Dia da Mãe, com as cantoras Xana Carvalho e Bruna.

O público ficou a conhecer as previsões dos signos para o mês de maio.

O ambiente foi de música, emoção e entretenimento.

E recebeu também Tiago, 4.º classificado do “Secret Story”, para uma conversa especial.