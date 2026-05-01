No “Dois às 10” desta manhã, Miguel Azevedo apresentou uma nova canção.
O programa recebeu Diana Dora, a segunda expulsa do “Secret Story – Desafio Final”.
Houve ainda uma antecipação do Dia da Mãe, com as cantoras Xana Carvalho e Bruna.
O público ficou a conhecer as previsões dos signos para o mês de maio.
O ambiente foi de música, emoção e entretenimento.
E recebeu também Tiago, 4.º classificado do “Secret Story”, para uma conversa especial.
Dois às 10 - Primeira entrevista de Tiago após ser expulso do Secret Story
Hoje às 09:50
No “Dois às 10” desta manhã, Miguel Azevedo apresentou uma nova canção.