Dois às 10 - Quiromante lê as mãos e prevê o futuro de Cláudio Ramos

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, os espectadores foram convidados a entrar no mundo esotérico, com vários temas ligados à espiritualidade. Houve espaço para rituais para atrair dinheiro, abrir caminhos e afastar o mau olhado, bem como para desvendar o significado dos números, das cartas e da quiromancia, com a explicação de que as mãos podem revelar muito sobre cada pessoa.



A música também marcou presença, com Cláudia Nayara a cantar o seu tema mais recente.



O programa anunciou ainda a história de Rita, que descobriu aos 21 anos que sofre de narcolepsia.

E deu destaque ao caso de Patrícia, que já teve 29 pneus furados e vive meses de terror com atos de vandalismo.