Dois às 10 - Rafael Mota fala da injustiça na sua expulsão da casa d'O Triângulo

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com Paulo Linares, dono de uma loja de antiguidades e Carla Oliveira ensina-nos a preparar uma deliciosa lasanha com sobras. Conhecemos ainda o projeto «ReCloset» de Ana Lopes, que dá uma nova vida a roupa em segunda mão e seguimos para uma atuação de Carlos Coelho. Para terminar a primeira parte, conhecemos quatro convidados que nos provam que «velhos são os trapos». Na segunda parte, recebemos Rafael Mota para comentar a sua saída d'O Triângulo e ficamos a conhecer a história de Catarina Pereira, mãe de Tatiana, uma jovem que sofre de síndrome de Rett. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes.