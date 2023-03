Dois às 10 - Raquel é cuidadora do marido, que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica

Hoje às 10:07

Ouvimos o testemunho tocante de Raquel e Florbela, esposa e mãe de Luís, um jovem de 36 anos que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica. Em apenas sete meses, Luís ficou sem andar e falar. Sérgio Rodrigues, especialista financeiro e mentor de finanças pessoais, esclarece o público no que toca a dúvidas relacionadas com a validação das faturas e o aumento das prestações para quem tem crédito à habitação. Recebemos Miguel Moura, o jovem fadista alentejano, que lança hoje o seu primeiro álbum. Conhecemos a história da jovem Lara, que sofre do síndrome de Rasmussen, uma doença que lhe provoca várias crises epiléticas. Na cozinha, Joana prepara um doce convenutal alentejano.