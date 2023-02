7 fev, 10:07

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, recebemos as vilãs Alexandra Ferreira, Érica Silva e Ana Morina que fazem uma retrospetiva das suas participações em realitys. Conhecemos a história da pequena Leonor contada pela mãe Ana Rita Fernandes. Conhecemos a história de um casal que luta contra a infertilidade. Sónia conta que emigrou, com o marido, para a Suiça para pagar os tratamentos de fertilidade.