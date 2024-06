Dois às 10 - Recebemos Daniel Pereira, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024»

Ontem às 09:55

No «Dois às 10», começamos por fazer o rescaldo da gala do «Big Brother 2024» com os nossos comentadores habituais. Depois, recebemos os atores Matilde Breyner, Diogo Amaral e Raquel Tillo concorrentes de «Congela», o programa da TVI, apresentado por Pedro Teixeira, com estreia marcada para o próximo sábado. Diogo Amaral revela, em primeira mão, a data do seu casamento com Jéssica Athayde. Na segunda parte do programa, recebemos Daniel Pereira, o ex-concorrente do «Big Brother 2024», que faz o balanço da sua participação no reality show. Ouvimos o testemunho de Sofia Manso: a perda do filho. No dia 1 de maio, Dia da Mãe, em 2021, Sofia deixou de sentir o filho. Foi ao médico e concluíram que o bebé estava morto. Sofia descreve todo o processo do parto. Apesar de tudo, o parto foi muito bonito e, quando o filho nasceu, viu um bebé tão bonito e perfeito que nada parecia estar morto. Na terceira parte, damos lugar ao espaço da Atualidade.