Dois às 10 - Recebemos Hugo Andrade, o segundo finalista do Big Brother!

Hoje às 09:55

Recebemos Hugo Andrade, que ficou em segundo lugar no Big Brother. O finalista faz uma balanço da sua participação e explica como tem sido a sua adaptação cá fora. Desafiámos Cláudio Ramos a uma prova às cegas, em que o apresentador tem de adivinhar o que está a comer, mas apenas alimentos que este já admitiu não gostar. Convidámos Bruno Cabrerizo para tomar o pequeno-almoço e falar sobre o novo desafio que está prestes a abraçar: ser co-apresentador do Dança com as Estrelas.