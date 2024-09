Dois às 10 - Recebemos Mafalda Diamond, a 4º classificada do «Dilema»!

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos a ex-concorrente do «Dilema», Mafalda Diamond que revela os motivos que a levaram a entrar no reality show e esclarece polémicas e triângulo amoroso.

Conhecemos a história de Isabel Reis, conhecida como a rainha das sex shops no Algarve. A nossa convidada revela curiosidades.

Conhecemos a história de Sónia Guedes, a nossa convidada já pesou mais de 100 quilos e perdeu 35 quilos sozinha. Sónia relata o episódio que a fez querer mudar.

Recebemos Catarina, filha da cantora Nucha, que revela como é ser filho de uma figura pública.