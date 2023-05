Dois às 10 - Recebemos Moisés Figueira, o 5º classificado d'O Triângulo

Hoje às 10:05

Recebemos Moisés Figueira, que conquistou o 5º lugar na gala de ontem d'O Triângulo. O nosso convidado faz o balanço da sua participação, recorda os seus momentos mais explosivos e fala da sua relação com Sara Sistelo. O painel de comentadores Merche Romero, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes faz o rescaldo da gala final d'O Triângulo. Ouvimos o testemunho de uma família que perdeu tudo num incêndio, e agora carece de respostas para uma solução de alojamento temporário. Ainda, esclarecemos as dúvidas de algumas grávidas com a presença de um médico genecologista e obstetra.