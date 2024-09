Dois às 10 - Recebemos uma das vítimas dos maiores incêndios dos últimos tempos em Portugal

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Cristina Pinho, sobrinha de uma das vítimas dos incêndios que ficou sem nada.

No segmento Conversas de café, os comentadores falam sobre as últimas notícias do mundo dos famosos.

Recebemos o jornalista Mário Crespo que recorda memórias do início da sua carreira.

Ouvimos o testemunho de Carlos Vidal, que recorda momentos de aflição vividos, na manhã desta segunda-feira, em Albergaria-a-Velha. Em toda a sua vida, Carlos nunca presenciou um incêndio como este em que perdeu a vacaria herdade do pai. Do incêndio apenas conseguiu salvar os animais e um trator, o resto ficou resumido a cinzas.