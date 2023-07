Dois às 10 - Regina revela porque subiu sem noivo ao altar de «Casamento Marcado»

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma receita do Chef Luís Simões, a comentar os mais recentes acontecimentos do «Casamento Marcado» e o novo tema musical de «Adois». Na segunda parte, recebemos Regina Rocha que fala do momento em que subiu ao altar sozinha e ficamos a conhecer a história de Mara Melo que sofre de esclerose tuberosa. Na terceira, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.