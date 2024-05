Dois às 10 - Renata Andrade revela quem a levou ao limite na casa do «Big Brother»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos a concorrente do «Big Brother» expulsa na última gala, Renata Andrade. A nossa convidada conta que imagem quis mostrar com a sua participação no reality show, revela quem a levou ao limite, dentro da Casa, e fala da sua relação com o concorrente Artur. Recebemos Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco para comentarem a última gala do «Big Brother» onde houve uma falsa expulsão do concorrente João Oliveira, e a expulsão de Renata Andrade. Conhecemos agora a história de uma mãe que se recusa a desistir do filho que há três anos luta pela vida. Margareth acredita que ainda é possível vir a acontecer um milagre, Margareth recorda diagnóstico da doença do filho e como ele se sente.

Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam o caso de uma mulher espancada pelo companheiro, em frente aos cinco filhos menores. A crianças, em fraldas e pijama, foram pedir ajuda a um restaurante perto de casa. O repórter Bruno Caetano que faz o enquadramento do caso de um bebé, de 11 meses, raptado pela avó, no hospital. A bebé estava internada devido a maus-tratos familiares. os nosso comentadores analisam caso de cadastrado detido por violação e coação de mulheres que saiu em liberdade condicional e voltou a atacar.