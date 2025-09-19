Dois às 10 - Renata Reis e Joana Pinto comentam últimos episódios do «Secret Story 9»

Hoje às 09:50

No Dois às 10, começamos por conhecer histórias de pessoas que, mesmo reformadas, continuam a trabalhar. Segue-se o balanço dos primeiros dias do Secret Story 9, já marcado por emoções, polémicas e nomeações. Bruna, Bruno Miguel, Dylan e Pedro são os primeiros concorrentes em risco de abandonar a casa no próximo domingo.

Recebemos André, que partilha a sua dura história de vida e a viagem de 500 quilómetros para procurar o pai que nunca conheceu.

Terminámos com o comentário da Atualidade criminal.