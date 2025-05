Dois às 10 - Renata Reis quebra o silêncio e fala sobre fim de relação com Maycon Douglas

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira leva-nos numa emocionante viagem até França e apresenta histórias de vida marcantes e inspiradoras. Fernanda partilha o seu percurso de emigração aos 16 anos, quando deixou Vila Real em busca de melhores oportunidades, vivendo durante mais de uma década como imigrante ilegal em França. Com o marido, construiu uma nova vida e teve dois filhos, regressando mais tarde a Portugal. Já Margarida da Silva fala sobre os desafios de ser emigrante portuguesa, recordando episódios de discriminação. Fiona, uma fadista francesa apaixonada por Portugal, mudou-se para Lisboa depois de umas férias de verão. Agora canta fado na Tasca do Chico, em Alfama, mostrando como a cultura portuguesa conquistou o seu coração. Também Ivo Camões encontrou em França o rumo da sua vida: após uma lesão que o afastou do ténis, descobriu a paixão pela pastelaria e, ao lado da esposa Rita, abriu uma pastelaria em Campo de Ourique, onde une sabores portugueses e franceses.

Renata Reis, capitã do «Big Brother 2025» e ex-concorrente do «Secret Story», fala sobre o fim do seu relacionamento com Maycon Douglas, esclarecendo rumores e revelando como tem lidado com a exposição mediática. Em conversa com Cristina Ferreira, analisa o jogo e os concorrentes da casa, dando a sua visão sobre estratégias, afinidades e dinâmicas. Destaca ainda os pares formados no programa e partilha quem escolheria para conviver fora do jogo.

Ouvimos ainda a tocante história de Marília Correia, que enfrentou uma infância marcada pela violência e acabou a viver na rua aos 16 anos. Enfrentou o alcoolismo, um vício que consumia os seus dias, mas encontrou força no amor pelo filho para vencer a dependência. Hoje, partilha com orgulho a sua recuperação e celebra mais de um ano de sobriedade. Acabando por ser surpreendida por uma emocionante mensagem do filho Diogo.

Sofia Matos, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta quarta-feira, 28 de maio.