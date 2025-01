Dois às 10 - Renata revela conversa entre Flávia e Ruben dentro do «Secret Story»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos inauguram as novas instalações do programa e recebem Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco que comentam a estreia de «Secret Story - Desafio Final» apresentado por Cláudio Ramos. Daniela Ventura terá feito alguns comentários nas redes sociais durante a estreia novo reality show e Cinha Jardim comenta o assunto e revela alguns comentários da ex-concorrente.

Cláudio Ramos comenta o ambiente hóstil entre as concorrentes do «Desafio Final» Joana Diniz e Daniela, e os comentadores analisam a entrada de Flávia no jogo e Cristina Ferreira faz a sua leitura das estratégias que viu nos concorrentes.

Os apresentadores recebem ainda Renata que ficou em 3º lugar do «Secret Story 8». A ex-concorrente faz um balanço da sua participação, esclarece todas as polémicas sobre o seu relacionamento com Maycon e revela episódio entre Flávia e Ruben dentro da casa do «Secret Story.