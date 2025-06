Dois às 10 - Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso revelam sexo do primeiro filho em comum

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cláudio Ramos assinala de forma especial o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, abrindo o programa com um animado bailarico ao som do duo Joana & Ricardo Music. Entre os convidados estão Eduarda, Manuela e Margarida, que partilham como os bailes mudaram as suas vidas numa danceteria em Faro. Ana Lurdes, viúva desde 2020, revela como reencontrou alegria e companhia na dança. A conversa com Cláudio torna-se descontraída quando ela comenta, em tom de brincadeira, a falta de jeito do apresentador para dançar — e surpreende-o com uma inesperada declaração de paixão.

Sara Veloso e Ricardo Martins Pereira anunciam com entusiasmo o sexo do bebé. O casal partilha a sua história de amor iniciada durante a pandemia, a proposta de casamento surpresa em Verona e os desafios de lidar com a exposição mediática. Ricardo, pai experiente, mostra-se confiante com a chegada do quarto filho, enquanto Sara, que nunca tinha manifestado o desejo de ser mãe, prepara-se para esta nova fase. A escolha do nome do bebé é recebida com elogios por Cláudio.

Anselmo Ralph quebra o silêncio sobre a hospitalização da filha e fala dos últimos meses difíceis, mantendo o foco no seu novo projeto musical, «Lições de Amor».

Elisabete Moutinho e Pedro Pinto revivem o percurso desde a «Casa dos Segredos» até à formação da sua família com os filhos Valentina e Benjamin. A cumplicidade do casal é evidente enquanto partilham alegrias e desafios da parentalidade, num testemunho marcado por carinho e gratidão.

Filipe Almeida relata a sua vida em hemodiálise há oito anos. Com o apoio da mulher e dos filhos, enfrentou os desafios da doença, viajando pelo mundo enquanto fazia tratamentos. Através da plataforma 'All Aboard Family', a família conquistou estabilidade financeira, transformando a adversidade em inspiração. A sua história é um exemplo de resiliência e esperança enquanto aguarda um transplante renal.

Suzana Garcia, Vera de Melo e Vítor Marques analisam os temas que marcam a atualidade desta terça-feira, 10 de junho.