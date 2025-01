Dois às 10 - Rita Almeida reage á sua expulsão «surpresa»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Rita Almeida, expulsa do «Secret Story - Desafio Final». A ex-concorrente admite que ficou em choque com a decisão de Miguel e Vânia e que não estava à espera de ser expulsa. Rita Almeida confessa que ficou surpreendida e que não esperava ser expulsa. «Foi o choque», afirmou a ex-concorrente. Flávia Monteiro fala sobre a sua relação com Inês, admitindo ter se sentido atacada pela sua avaliação. A conversa entre elas foi intensa e a ex-concorrente sentiu-se pressionada pela situação. Acompanhamos a história de Júlia, que sofria com o tamanho e peso excessivos das suas mamas. A cirurgia de redução mamária era considerada de alto risco, e Júlia já tinha sido rejeitada por outros médicos. As cirurgiãs Marta Gouveia Duarte e Luísa Magalhães Ramos aceitaram o desafio, realizando uma pré-cirurgia para preparar o tecido mamário e aumentar as chances de sucesso da operação. Após a cirurgia, Júlia perdeu cerca de seis quilos nas mamas e recuperou a sua qualidade de vida. Recebemos Helena Coelho e a sua mãe, Lurdes Gonçalves, para uma conversa animada sobre a sua jornada nas redes sociais. Lurdes, que começou por imitar a filha, tornou-se uma «estrela» da internet, partilhando dicas de culinária e conquistando uma audiência fiel. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira ficaram encantados com a história.