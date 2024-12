Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem os ex-concorrentes do Secret Story, Rita e Marcelo, que revelam como tem sido a vida em casal fora da casa mais vigiada do país. Os também ex-concorrentes desta última edição do reality show, Jéssica e Afonso, juntam-se à conversa e fazem revelações inéditas.