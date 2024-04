Dois às 10 - Rita Ferro Rodrigues fala, pela primeira vez, sobre os rumores da separação

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Rita Ferro Rodrigues para uma conversa de emoções, sem filtros. Rita Ferro Rodrigues fala sobre momento frágil da sua vida amorosa. Cristina Ferreira afirma que é fã confessa de Bárbara Norton de Matos, a atriz revela estar apaixonada e conta que o namorado é muito carinhoso. No «Dois às 10», Cristina Ferreira anuncia que Manuel Luís Goucha será o apresentador do novo reality show da TVI «O Dilema». O apresentador revela que é o um desafio que o irá retirar da zona de conforto. Goucha nomeia todos os programas, que apresentou, sugeridos por Cristina Ferreira que considerou desafios por sair da sua zona de conforto. Conhecemos a nova Isabel que vive agora um sonho. Para ela, a cirurgia que removeu as rugas representou o maior desejo da sua vida. Apesar de ter superado três cancros, Isabel não se sentia confortável com o rosto e evitava tirar fotografias com a família. Luísa Magalhães Ramos (OMD 42810).

Na «Atualidade», recordamos o crime que chocou o Brasil e Portugal. Seis empresários portugueses foram mortos em Fortaleza a mando de Luís Miguel Militão, naquilo a que os meios de comunicação brasileiros denominaram de «chacina dos portugueses». O repórter Bruno Caetano entrevista enfermeira espancada pelo próprio filho. Os nossos comentadores analisam caso de mãe que apanhou fotografias sexuais, enviadas por um professor, ao filho.