Dois às 10 - Rita Guerra explica como perdeu 20 quilos

Hoje às 09:50

No “Dois às 10” desta manhã, comentaram-se as últimas novidades da casa do “Secret Story”. A cantora Rita Guerra falou sobre a sua grande transformação física.

Na cozinha, um nutricionista partilhou uma receita de bolo ideal para a primavera. Houve ainda música com Khiaro, que estreou um novo tema no programa.

Conhecemos a impressionante recuperação de Pollyanna, após ter sido esfaqueada. E ouvimos a história de um menino com paralisia cerebral que contrariou os médicos ao conseguir andar e falar.