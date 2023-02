Dois às 10 – Rita lamenta ter trazido a filha ao mundo para sofrer

Hoje às 10:10

No programa apresentador por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã falar de pessoas que trabalham por turnos e uma especialista explica como isto pode afetar a saúde de quem vive nesta rotina. Recebemos Leonor Quinteiro, vencedora do «Uma Canção para Ti» com o seu tema de estreia e conhecemos São e Valentim que se apaixonaram depois dos 60 anos e de ficarem viúvos. Na segunda parte, conhecemos a história de Lara Simões que nasceu com uma doença que torna dependente de medicação para ter qualidade de vida e tem 90% de incapacidade. Recebemos também a mãe do jovem que foi assassinado, com 18 facadas, durante os festejos do F. C. Porto como campeão. Na terceira parte, os nossos comentadores analisam os mais recentes crimes da atualidade.