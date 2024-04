Dois às 10 - Rita Oliveira, a sétima concorrente expulsa do «Big Brother» faz revelação sobre Catarina Miranda e André Silva

Hoje às 09:55

Na primeira parte do «Dois às 10», Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco comentam a última gala do «Big Brother». De seguida, Inês Brás conta tudo sobre o novo concurso da TVI, «A TVI Dá +». Rita Oliveira, a sétima concorrente expulsa do «Big Brother», esteve com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e fez uma revelação sobre Catarina Miranda e André Silva. José Condessa e Sara Barradas estiveram também presentes para falar sobre a nova série da TVI, «A Filha».