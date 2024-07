Dois às 10 - Rita Pereira revela tudo sobre a sua gravidez

Hoje às 09:55

Recebemos a atriz Rita Pereira, que nos fala sobre a segunda gravidez. André Santos, médico veterinário, dá dicas para protegermos os nossos animais de estimação do calor. O ator Luís Garcia apresenta o bulldog francês Fausto, que diz ser a maior companhia dele. Ouvimos a história de Beatriz Silva, em quem os médicos não acreditavam nas preocupações dela relativamente ao estado de saúde da filha de 16 meses e que, apenas após várias insistências, a menina foi diagnosticada com um tumor, que fez com que ficasse internada metade da vida dela. Na última parte do programa, comentamos a atualidade do crime.