Dois às 10 - Rita Stock recorda acidente que matou o avô e deixou o filho mais velho em coma

Há 3h e 9min

No «Dois às 10», partilhamos imagens de bastidores das gravações de «Senhor Rui – Um Homem do Povo», a história real de uma das personagens mais carismáticas do nosso país. O menino sonhador, criado no Alentejo rural nos primeiros anos de ditadura, foi também o jovem habilidoso que vingou no contrabando, o homem visionário que expandiu internacionalmente o seu pequeno negócio de café, o político que criou inimigos e se viu a braços com a justiça, o homem condecorado Comendador, por nunca esquecer que a riqueza e o poder devem servir a comunidade. O seu povo. Recebemos em estúdio Ana Guiomar e Afonso Lagarto. Rita Stock recorda acidente trágico, de viação, onde o avô morreu. No carro, seguia também o filho mais velho de Rita e José Pedro Faria, Afonso, de 16 anos, que sofreu um traumatismo craniano grave e ficou em coma induzido. Rita Stock conta como foi o processo de recuperação de Afonso. Na «Atualidade», o repórter Pedro ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma mulher torturada pelo marido que a amarrou à cama e lhe cortou um dedo com tesoura de poda. Partilhamos entrevista com amiga da mulher torturada. Os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam o caso de suspeito de matar namorado confessa homicídio na detenção, mas nega crime em julgamento. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de duas funcionárias de lar ilegal em prisão preventiva. Alguns idosos foram encontrados subnutridos e a dormir sem condições de higiene em lar ilegal. Os nossos comentadores analisam caso de jovem de, 17 anos, morta pelo irmão depois de mais uma discussão.