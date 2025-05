Dois às 10 - Rogério enfrentou a dor, a solidão e o preconceito, mas venceu

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira abre o programa a falar sobre o ambiente no «Big Brother» que está ao rubro com a nomeação de Carina, Sara, Igor e Manuel Cavaco. As tensões aumentaram dentro da casa, alimentadas por estratégias, alianças e confrontos emocionais. A entrada de Savate agitou ainda mais o jogo, especialmente para Manuel, cuja postura foi posta à prova. As mães dos nomeados marcaram presença no programa, comentando o percurso dos filhos e revelando preocupações sobre o impacto emocional da competição. A relação entre Diogo e Carolina também foi tema de debate, com dúvidas sobre o futuro do casal e ainda foi discutido o papel das estratégias de nomeação e quem tem sido mais transparente ou manipulador no jogo.

Rúben Pacheco Correia esteve à conversa com Cristina Ferreira sobre o seu novo livro e como conquistou um feito notável. Falou ainda sobre a sua jornada pessoal, as viagens de investigação e a sua recente perda de peso.

No segmento de histórias de vida, Eugénia Brás emocionou com o seu testemunho sobre a escolha consciente de viver num lar, desafiando estigmas associados à terceira idade. Mário juntou-se à conversa, ao revelar que se mudou para o lar para estar junto da sua companheira, Emília, mostrando que o amor não tem idade.

Recebemos também Mia e Xavi, vencedores da segunda temporada do «Funtástico», que partilharam o seu percurso na ginástica acrobática e a importância do trabalho em equipa.

Rogério Santos deu um poderoso testemunho sobre a sua vida com deficiência, consequência de uma meningite na infância. A sua história de superação, marcada por momentos de grande dificuldade e tentativas de desistir, emocionou todos. Destacou a importância da cadeira de rodas na conquista da sua independência, o amor incondicional da sua atual companheira e surpreendeu Cristina com um poema de homenagem.

Por fim, Joana Rocha, acompanhada pelo marido, falou da sua luta contra o cancro no reto, diagnosticado em estado avançado. O casal partilhou os desafios físicos e emocionais da doença, destacando a importância do apoio e da resiliência para ultrapassar momentos difíceis.

E ainda, Cristina Ferreira recebe Suzana Garcia, Melanie Tavares e Paulo Santos para analisar os temas que marcam a atualidade desta sexta-feira, 16 de maio.