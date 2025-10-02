Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dois às 10 - Romana recorda como terminou casamento após apaixonar-se num reality show

Hoje às 09:50
No «Dois às 10», a manhã começou com a habitual tertúlia de comentário social, onde Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim analisaram as últimas notícias do mundo dos famosos, sempre com humor e opiniões fortes. Seguiu-se um momento dedicado ao conforto do Outono, com Célia a preparar uma sopa quente e deliciosa, perfeita para os dias mais frios. Mais tarde, Romana regressou ao passado e recordou a relação mediática que viveu com Santiago em «A Quinta», há dez anos, quando enfrentou polémicas por se apaixonar dentro de um reality show. A cantora abriu o coração, falou das dificuldades que superou e comparou a sua história ao atual triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé, no «Secret Story 9». O programa trouxe ainda uma história emocionante de vida com Paulo, um jovem que nasceu com uma doença incurável e a quem os médicos deram uma esperança de vida curta. Apesar de ter perdido a mobilidade aos 10 anos e viver hoje com 99% de incapacidade, Paulo contrariou todos os prognósticos e, com o apoio da família, continua a lutar pelos seus sonhos. Aos 30 anos, mantém a determinação e está a cumprir um dos maiores objetivos da sua vida: estudar psicologia na universidade.

