Hoje às 10:05

No «Dois às 10», recebemos Catarina de Carvalho e Marcello Anthony, integrantes do elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», para revelar alguns detalhes do enredo! Recebemos também Rosa Bela, companheira do ator Carlos Areia, tem um novo desafio na representação, depois de muita luta pelo sucesso. A convidada emocionou-se com as surpresas que lhe preparámos.