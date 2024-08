Dois às 10 - Rosa Bela reage a polémica e fala de preconceito

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Rosa Bela, a última concorrente expulsa do «Dilema». A ex-concorrente faz o balanço da sua participação.A ex-concorrente fala do preconceito de que foi alvo por causa do seu relacionamento com Carlos Areia. Rosa Bela comenta polémica com David Diamond dentro da casa do reality show. Reunimos Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz para comentarem a última Gala do «Dilema». Gonçalo Quinaz dá a sua opinião sobre polémica com o concorrente David Diamond. Conhecemos a história de Camila Rebelo. Camila conta que passa muito tempo no complexo de piscinas, cerca de 7horas por dia. Entrou no mundo aquático aos 2 anos. O treinador Vítor diz que desde os escalões jovens que foi campeã e recordista nacional. Camila refere que o bichinho nasceu e foi crescendo gradualmente. O sonho sempre foi chegar aos jogos olímpicos e ter alcançado uma medalha de ouro nos europeus aos 21 anos foi muito bom. A atleta estuda medicina além da competição de alto rendimento. Para Camila a natação é o plano A e a medicina o plano B. Na natação conheceu o namorado que também é atleta. Diz ser feliz e num futuro longínquo quer ser médica, ainda não sabe a especialidade. Na «Atualidade» o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de duas jovens, de 17 e 22 anos, violadas e com ferimentos graves provocados por tiros de caçadeira junto a uma barragem em Castelo de Vide. Partilhamos entrevista com a mãe de uma das vítimas.