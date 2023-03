Dois às 10 – Rosa recorda a morte insólita do filho Fábio

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com muito fado cantado por José Gonçalves e Baixinho do Fado. Também Augusto Canário regressa com um tema para animar todos e fala um pouco do problema de saúde que o colocou uma semana no hospital. Na segunda parte, Rosa Gomes conta-nos como o filho perdeu a vida na Roménia, onde estava emigrado. Conhecemos também Vânia Silva que nos fala dos 15 anos a enfrentar dores sem qualquer diagnóstico. Na última parte do programa, os comentadores abordam os detalhes dos mais recentes crimes da «Atualidade».